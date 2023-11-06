З'явилося ще одне супутникове фото підбитого корабля у Керчі: підтягнули аварійний кран

З'явилося ще одне супутникове фото корабля у тимчасово окупованій Керчі, у який влучила українська ракета. Знімок Planet Labs, зроблений 5 листопада, отримала громадська організація Truth Hounds.

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"На сьогоднішніх знімках видно, що сталося, як мінімум, одне видиме влучання в корабель, і для ліквідації наслідків було переміщено ще один кран", – йдеться у підписі до фото.

Знімок, зроблений 31 жовтня, до ракетного удару:

Раніше також Схеми опублікували зображення Planet Labs за 5 листопада. Фото нечітке через хмари, але корабель виглядає пошкодженим.

Капітан першого рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку заявив, що, за його даними, 4 листопада в Керчі на момент вибухів був лише один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд".

"Видно, що він ще на плаву, але верхню частину судна помітно пошкоджено", – зазначив Риженко.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там було уражено один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

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