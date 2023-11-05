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"Ще на плаву". З'явилося перше супутникове фото підбитого корабля в Керчі

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 13:12
Фото: ресурс окупантів

Видання "Схеми: корупція в деталях" опублікувало перше супутникове фото корабля в тимчасово окупованій Керчі, в який влучила українська ракета.

Зображення Planet Labs за 5 листопада нечітке через хмари, але корабель виглядає пошкодженим, вказує видання.

"За моїми даними, на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу, і його доводили до ладу, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", – розповів капітан першого рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімка.

Андрій Водяний
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