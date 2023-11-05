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"Еще на плаву". Появилось первое спутниковое фото подбитого корабля в Керчи

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 13:12
Фото: ресурс оккупантов

Издание "Схемы: коррупция в деталях" опубликовало первое спутниковое фото корабля во временно оккупированной Керчи, в который попала украинская ракета.

Изображение Planet Labs за 5 ноября нечеткое из-за облаков, но корабль выглядит поврежденным, указывает издание.

"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса Калибр, а именно Аскольд. Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", — рассказал капитан первого ранга ВМС запаса Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.

  • 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
  • На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
Андрей Водяный
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черноморский флотвойнакерчь
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