Появилось еще одно спутниковое фото подбитого корабля в Керчи: подтянули аварийный кран

Появилось еще одно спутниковое фото корабля во временно оккупированной Керчи, в который попала украинская ракета. Снимок Planet Labs, сделанный 5 ноября, получила общественная организация Truth Hounds.

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"На сегодняшних снимках видно, что произошло как минимум одно видимое попадание в корабль, и для ликвидации последствий был перемещен еще один кран", – сказано в подписи к фото.

Снимок, сделанный 31 октября, до ракетного удара:

Ранее также Схемы опубликовали изображение Planet Labs за 5 ноября. Фото нечеткое из-за облаков, но корабль выглядит поврежденным.

Капитан первого ранга ВМС запаса Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка заявил, что, по его данным, 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд".

"Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", – отметил Рыженко.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

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