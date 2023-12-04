ЗСУ: Зафіксовано випадки, коли росіяни добивають дронами своїх поранених

Окупант (Фото - ресурс окупантів)

РФ намагається запобігати потраплянню своїх військових у полон, і Україна навіть фіксувала випадки "добивання" росіянами своїх поранених за допомогою дронів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Він зазначив, що росіяни потрапляють у полон за різних обставин, але здебільшого – під час бою.

"Річ у тім, що росіяни не дають своїм військовослужбовцям здатися в полон. Фіксувалися навіть випадки, коли російські дрони [зі скидами] добивали своїх же поранених <…> Можливо, це був якийсь важливий військовополонений, якого не можна було здавати, але були такі факти протягом місяця", – розповів речник ЗСУ.

За його словами, за три тижні на Таврійському напрямку в полон здалися близько 80 росіян.

Зокрема, як повідомив Штупун, фіксуються випадки відмови росіян іти на штурми на Авдіївському напрямку, де РФ зазнає великих втрат, але не полишає спроб оточити місто. Лісосмуги та узбіччя доріг, за словами речника ЗСУ, "завалені трупами росіян".

Штупун розповів, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" тривають активні піхотні атаки з боку РФ, але окупанти вже менше використовують техніку – по-перше, через несприятливі погодні умови, по-друге, через те, що Сили оборони "успішно палять цю техніку".

27 листопада Штупун повідомляв, що на Авдіївському напрямку через негоду стало менше дронів окупантів, але більше авіаударів.

2 грудня стало відомо, що на Таврійському напрямку росіяни стратили двох українських беззбройних військовополонених.

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