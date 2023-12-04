ВСУ: Фиксируются случаи, когда россияне добивают дронами собственных раненых

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РФ пытается предотвращать попаданию своих военных в плен, и Украина даже фиксировала случаи "добивания" россиянами собственных раненых с помощью дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Он отметил, что россияне попадают в плен при разных обстоятельствах, но в основном – во время боя.

"Дело в том, что россияне не дают своим военнослужащим сдаться в плен. Фиксировались даже случаи, когда российские дроны [со сбросами] добивали своих же раненых <…> Возможно, это был какой-то важный военнопленный, которого нельзя было сдавать, но были такие факты в течение месяца", – рассказал спикер ВСУ.

По его словам, за три недели на Таврическом направлении в плен сдались около 80 россиян.

В частности, как сообщил Штупун, фиксируются случаи отказа россиян идти на штурмы на Авдеевском направлении, где РФ несет большие потери, но не оставляет попыток окружить город. Лесополосы и обочины дорог, по словам спикера ВСУ, "завалены трупами россиян".

Штупун рассказал, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" продолжаются активные пехотные атаки со стороны РФ, но оккупанты уже меньше используют технику – во-первых, из-за неблагоприятных погодных условий, во-вторых, из-за того, что Силы обороны "успешно жгут эту технику".

27 ноября Штупун сообщал, что на Авдеевском направлении из-за непогоды стало меньше дронов оккупантов, но больше авиаударов.

2 декабря стало известно, что на Таврическом направлении россияне казнили двух украинских безоружных военнопленных.

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