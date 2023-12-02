Росіяни стратили двох українських беззбройних військовополонених – ЗСУ

Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські загарбники стратили двох українських військовополонених. Раніше вдень відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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"РФ вчергове порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права. На кадрах, опублікованих в медіа, зображено страту двох військовополонених ЗСУ. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів", – пише відомство.

Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, котрі займаються воєнними злочинами, нагадав речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

У СтратКомі закликали міжнародну спільноту засудити дії РФ та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до Організації об'єднаних націй та Червоно Хреста через це відео зі стратою українських військовополонених.

У соцмережах з'явилося відео, як стверджується, з-під Степового на Авдіївському напрямку, на кадрах російські загарбники розстрілюють двох українських захисників, котрі намагалися здатися в полон.

OSINT-проєкт Deepstate заявляє, що на відео окупанти зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону, а під час зачистки наткнулися на бліндаж, в якому сиділи українські захисники. Бійці були вимушені здатися через нестачу боєкомплекту, а відразу після того, як з укриття вийшов другий боєць, окупанти просто розстріляли обох, зазначають дослідники.

LIGA.net звернулася по коментар до Головного управління розвідки щодо цього відео. У відомстві відповіли, що наразі інформація стосовно нього перевіряється.

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