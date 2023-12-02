Россияне казнили двух украинских безоружных военнопленных – ВСУ

"По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз подло расстреляли безоружных солдат", – пишет СтратКом ВСУ

Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердило, что российские захватчики казнили двух украинских военнопленных. Ранее днем соответствующее видео появилось в соцсетях.

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"РФ в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных ВСУ. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат", – пишет ведомство.

Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, занимающиеся военными преступлениями, напомнил представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В СтратКоме призвали международное сообщество осудить действия РФ и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратится в Организацию объединенных наций и Красный Крест из-за этого видео с казнью украинских военнопленных.

В соцсетях появилось видео, как утверждается, из-под Степного на Авдеевском направлении, на кадрах российские захватчики расстреливают двух украинских защитников, пытавшихся сдаться в плен.

OSINT-проект Deepstate заявляет, что на видео оккупанты зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона, а во время зачистки наткнулись на блиндаж, в котором сидели украинские защитники. Бойцы были вынуждены сдаться из-за нехватки боекомплекта, а сразу после того, как из укрытия вышел второй боец, оккупанты просто расстреляли обоих, отмечают исследователи.

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки по этому видео. В ведомстве ответили, что в настоящее время информация по нему проверяется.

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