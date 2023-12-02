Омбудсмен: Через відео зі стратою українських бійців окупантами звернусь до ЧХ та ООН

У соцмережах з'явилося відео, як стверджується, зі стратою українських бійців росіянами під Степовим. На це відреагував уповноважений з прав людини

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook посадовця)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до Організації об'єднаних націй та Червоно Хреста через відео, на якому російські загарбники вбивають українських захисників, котрі намагалися здатися в полон.

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"Страта тих, хто здається у полон, – це воєнний злочин! Сьогодні у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста!", – написав він.

Лубінець зазначив, що світ не має потурати таким злочинам, тому він звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених.

Посадовець зауважив, що на кадрах чітко видно, як українські захисники виконують необхідні кроки, котрі показують, що вони здаються у полон: бійці були без зброї з піднятими до гори руками.

"Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених", – пояснює він.

Також омбудсмен звернеться до Організації Обʼєднаних Націй, аби постійна моніторингова місія організації фіксувала цей факт, як "ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією".

"РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!", – зауважив він.

На думку Лубінця, українські правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, котрі вчинили цей злочин.

Також посадовець зауважив, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва Росії: "Покарання мають понести всі".

Раніше вдень у соцмережах з'явилося відео, як стверджується, з-під Степового на Авдіївському напрямку, на кадрах російські загарбники розстрілюють двох українських захисників, котрі намагалися здатися в полон.

OSINT-проєкт Deepstate заявляє, що на відео окупанти зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону, а під час зачистки наткнулися на бліндаж, в якому сиділи українські захисники.

Бійці були вимушені здатися через нестачу боєкомплекту, а відразу після того, як з укриття вийшов другий боєць, окупанти просто розстріляли обох, зазначають дослідники.

LIGA.net звернулася по коментар до Головного управління розвідки щодо цього відео. У відомстві відповіли, що наразі інформація щодо нього перевіряється.

29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу. За даними Офісу генпрокурора, росіяни вбили 57 осіб, ще 130 було поранено.

6 березня 2023 року російські окупанти вбили українського військовополоненого, бійця ТрО Олександра Мацієвського, за слова "Слава Україні".

11 квітня 2023 року в мережі з'явилося відео, на якому чоловіки з ознаками належності до російських окупантів відтинають голову живій людині у формі з українськими відзнаками.

СБУ розпочала розслідування цієї страти, голова відомства Василь Малюк обіцяє "дістати нелюдів усюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу".

Глава ГУР повідомив, що майже всі російські окупанти, які страчували українських військовослужбовців, вже не існують.

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