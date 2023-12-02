Омбудсмен: Из-за видео с казнью украинских бойцов оккупантами обращусь к ЧХ и ООН

В соцсетях появилось видео, как утверждается, с казнью украинских бойцов россиянами под Степным. На это отреагировал уполномоченный по правам человека

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook чиновника)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратится в Организацию объединенных наций и Красный Крест через видео, на котором российские захватчики убивают пытавшихся сдаться в плен украинских защитников.

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"Казнь сдающихся в плен – это военное преступление! Сегодня в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен! Это очередное нарушение Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста!", – написал он.

Лубинец отметил, что мир не должен потакать таким преступлениям, поэтому он обратится в Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных.

Чиновник отметил, что на кадрах четко видно, как украинские защитники выполняют необходимые шаги, показывающие, что они сдаются в плен: бойцы были без оружия с поднятыми вверх руками.

"Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных", – объясняет он.

Также омбудсмен обратится в Организацию Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия организации фиксировала этот факт как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права Россией.

"РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни сдаваемых в плен украинских военных! Отмечу, что они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке!", – заметил он.

По мнению Лубинца, украинские правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, которые совершили это преступление.

Также чиновник заметил, что такие преступления – это ответственность и высшего руководства России: "Наказание должны понести все".

Ранее днем в соцсетях появилось видео, как утверждается, из-под Степного на Авдеевском направлении, на кадрах российские захватчики расстреливают двух украинских пытавшихся сдаться в плен защитников.

OSINT-проект Deepstate заявляет, что на видео оккупанты зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона, а во время зачистки наткнулись на блиндаж, в котором сидели украинские защитники.

Бойцы были вынуждены сдаться из-за нехватки боекомплекта, а сразу после того, как из укрытия вышел второй боец, оккупанты просто расстреляли обоих, отмечают исследователи.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки по этому видео. В ведомстве ответили, что в настоящее время информация насчет его проверяется.

29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Оленовке на временно оккупированной территории Донбасса. По данным Офиса генпрокурора, россияне убили 57 человек, еще 130 были ранены.

6 марта 2023 года российские оккупанты убили украинского военнопленного, бойца ТрО Александра Мациевского, за слова "Слава Украине".

11 апреля 2023 года в сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отсекают голову живому человеку в форме с украинскими отличительными знаками.

СБУ начала расследование этой казни, глава ведомства Василий Малюк обещает "достать извергов всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света".

Глава ГУР сообщил, что почти все российские оккупанты, казнившие украинских военнослужащих, уже не существуют.

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