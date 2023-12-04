Бійці 67 окремої механізованої бригади ЗСУ показали фрагменти боїв північніше Авдіївського коксохімічного заводу та ліквідації штурмових груп російських окупантів. Відео поширили у соцмережах.

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У ролику українські військові знищують ворога за допомогою бойової машини піхоти Bradley. Один з бійців Сил оборони заявив про успішне взяття окремих позицій неподалік від коксохіму. Зазначається, що ролик було зроблено 2 грудня.

Крім того, у мережі поширили ще декілька роликів. Є зокрема відео, на якому ЗСУ ліквідують штурмові групи росіян вже біля бетонного паркану Авдіївського коксохіму.

25 листопада російська військова пропаганда почала писати про нібито початок штурму заводу окупаційними військами та "відступ" звідти української армії.

2 грудня бійці 47 ОМБр заявили, що окупанти щодня штурмують Авдіївку та не полишають спроб потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Проте, завод контролюють Сили оборони.

У Генштабі заявляли, що за останні 24 години Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районі Авдіївки.

27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

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