Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали фрагменты боев севернее Авдеевского коксохимического завода и ликвидации штурмовых групп российских оккупантов. Видео распространили в соцсетях.

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В ролике украинские военные уничтожают врага с помощью боевой машины пехоты Bradley. Один из бойцов Сил обороны заявил об успешном взятии отдельных позиций недалеко от коксохима. Отмечается, что ролик был сделан 2 декабря.

Кроме того, в сети было распространено еще несколько роликов. Есть видео, на котором ВСУ ликвидируют штурмовые группы россиян уже возле бетонного забора Авдеевского коксохима.

25 ноября российская военная пропаганда начала писать о якобы начале штурма завода оккупационными войсками и отступлении оттуда украинской армии.

2 декабря бойцы 47 ОМБр заявили, что оккупанты ежедневно штурмуют Авдеевку и не оставляют попыток попасть на территорию Авдеевского коксохима. Однако завод контролируют Силы обороны.

В Генштабе заявляли, что за последние 24 часа Силы обороны успешно отбили 21 атаку противника в районе Авдеевки.

27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

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