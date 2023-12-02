Росіяни кажуть, що просунулися на територію Авдіївського коксохіму. 47 ОМБр спростувала

За словами військових, окупанти дійсно щодня намагаються потрапити на територію заводу, але він під контролем ЗСУ

Фото: 47 ОМБр

Протягом тижня російська військова пропаганда стверджує, що окупаційні війська просунулися на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, бійці 47 окремої механізованої бригади спростували це.

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Ще 25 листопада росіяни почали писати про нібито початок штурму заводу та "відступ" української армії.

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За словами українських військових, окупанти щодня штурмують Авдіївку та не полишають спроб потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Проте, завод контролюють Сили оборони.

Бійці 47 ОМБр додали, що під час своїх штурмів окупанти "роблять ставку" на піхоту, місцями застосовуючи бронетехніку, однак українські війська ліквідовують особовий склад армії Росії та озброєння загарбників.

27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

Протягом 1 грудня Сили оборони відбили в районі Авдіївки 21 ворожу атаку.

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