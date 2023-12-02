Россияне говорят, что продвинулись на территорию Авдеевского коксохима. 47 ОМБр опровергла

По словам военных, оккупанты действительно каждый день пытаются попасть на территорию завода, но он под контролем ВСУ

Фото: 47 ОМБр

В течение недели российская военная пропаганда утверждает, что оккупационные войска продвинулись на территорию Авдеевского коксохимического завода. Впрочем, бойцы отдельной механизированной бригады опровергли это.

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Еще 25 ноября россияне начали писать о якобы начале штурма завода и "отступлении" украинской армии.

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По словам украинских военных, оккупанты ежедневно штурмуют Авдеевку и не оставляют попыток попасть на территорию Авдеевского коксохима. Однако завод контролируют Силы обороны.

Бойцы 47 ОМБр добавили, что во время своих штурмов оккупанты "делают ставку" на пехоту, местами применяя бронетехнику, однако украинские войска ликвидируют личный состав армии России и вооружение захватчиков.

27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

В течение 1 декабря Силы обороны отбили в районе Авдеевки 21 вражескую атаку.

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