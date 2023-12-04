Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Роботиного, ЗСУ спалили "Панцир" окупантів – карта

За словами військових, за останні 24 години на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Росіяни наступали вздовж всієї лінії фронту

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти наступали на всіх напрямках фронту: від Куп'янського до Запорізького напрямку. Сили оборони знищили ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За словами військових, за останні 24 години на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. В районі Куп'янська біля Синьківки українські військові відбили вісім атак окупантів.

В районі Серебрянського лісу під Кремінною – три атаки.

Загарбники наступали в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, 16 атак відбили ЗСУ.

Карта: deepstate

Сили оборони також успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського.

Карта: deepstate

В районах Мар’їнки та Новомихайлівки було відбито вісім атак росіян.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, а також три атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

Карта: deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Українська авіація завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох по зенітно-ракетних комплексах та стільки ж по складах боєприпасів противника.

Знищено російський "Панцир".

27 листопада 2023 року спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

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