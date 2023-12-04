Генштаб: РФ наступает от Купянска до Работино, ВСУ сожгли "Панцирь" оккупантов – карта

По словам военных, за последние 24 часа на фронте произошло 68 боевых столкновений. Россияне наступали вдоль всей линии фронта

Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки россиские оккупанты наступали по всем направлениям фронта: от Купянского до Запорожского направления. Силы обороны уничтожили вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По словам военных, за последние 24 часа на фронте произошло 68 боевых столкновений. В районе Купянска возле Синьковки украинские военные отбили восемь атак оккупантов.

В районе Серебрянского леса под Кременной – три атаки.

Захватчики наступали в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки на Бахмутском направлении, 16 атак отбили ВСУ.

Карта: deepstate

Силы обороны также успешно отбили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

Карта: deepstate

В районах Марьинки и Новомихайловки было отбито восемь атак россиян.

На Запорожском направлении украинские военные отразили три атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного, а также три атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

Карта: deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух по зенитно-ракетным комплексам и столько же по боеприпасам противника.

Уничтожен российский "Панцирь".

27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.

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