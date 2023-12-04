ГУР: У РФ дедлайн – усунути наслідки шторму за два тижні. Але Україна чекати не буде

Представник ГУР Юсов розповів про наслідки шторму для російських оборонних споруд і про плани України скористатися цим

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Шторм, що вирував у Чорному морі 26 та 27 листопада, завдав серйозних руйнувань захисним спорудам росіян, і Україна має намір цим скористатися. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Мова йде не лише про міст. Також серйозних руйнувань зазнали ворожі так звані захисні споруди в Севастополі і в Новоросійську зокрема. Звичайно, ворог абсолютно справедливо побоюється, що цим скористаються українські Сили безпеки і оборони. Не будемо розкривати всіх секретів", – сказав Юсов.

Він зазначив, що "внутрішній дедлайн" росіян – усунути ці недоліки протягом двох тижнів, але "Україна також чекати не буде".

Юсов додав, що кораблі РФ зараз "не почуваються в безпеці", частина з них зараз перебувають на рейді, і погода в цьому питанні також внесла свої корективи.

26 листопада 2023 року у Чорному морі розігрався шторм. Внаслідок цього близько 500 000 місцевих жителів залишились без світла та тепла, а під ранок кримчани почали жалітися на перебої з водою. У Керчі через підтоплення від міста були відрізані кілька районів, у Саках перебило газопровід.

Загарбники повідомили, що через потужний буревій річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалися підтоплення житлових будинків. Людей евакуйовували.

28 листопада з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що шторм, імовірно, змив загородження, встановлені РФ для захисту Керченського мосту та бухти Севастополя від українських атак.

1 грудня з'явилися нові знімки: як стверджує OSINT-оглядач MT Anderson, три баржі ворога затоплено повністю, одну затоплено частково. Ще дві баржі повністю змило штормом, одна лишається на плаву.

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