ГУР: У РФ дедлайн – усунути наслідки шторму за два тижні. Але Україна чекати не буде
Шторм, що вирував у Чорному морі 26 та 27 листопада, завдав серйозних руйнувань захисним спорудам росіян, і Україна має намір цим скористатися. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Мова йде не лише про міст. Також серйозних руйнувань зазнали ворожі так звані захисні споруди в Севастополі і в Новоросійську зокрема. Звичайно, ворог абсолютно справедливо побоюється, що цим скористаються українські Сили безпеки і оборони. Не будемо розкривати всіх секретів", – сказав Юсов.
Він зазначив, що "внутрішній дедлайн" росіян – усунути ці недоліки протягом двох тижнів, але "Україна також чекати не буде".
Юсов додав, що кораблі РФ зараз "не почуваються в безпеці", частина з них зараз перебувають на рейді, і погода в цьому питанні також внесла свої корективи.
- 26 листопада 2023 року у Чорному морі розігрався шторм. Внаслідок цього близько 500 000 місцевих жителів залишились без світла та тепла, а під ранок кримчани почали жалітися на перебої з водою. У Керчі через підтоплення від міста були відрізані кілька районів, у Саках перебило газопровід.
- Загарбники повідомили, що через потужний буревій річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалися підтоплення житлових будинків. Людей евакуйовували.
- 28 листопада з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що шторм, імовірно, змив загородження, встановлені РФ для захисту Керченського мосту та бухти Севастополя від українських атак.
- 1 грудня з'явилися нові знімки: як стверджує OSINT-оглядач MT Anderson, три баржі ворога затоплено повністю, одну затоплено частково. Ще дві баржі повністю змило штормом, одна лишається на плаву.
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