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В окупованому Криму вирує шторм: тотальний блекаут, падіння дерев, потоп – відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 07:58
Відео: соцмережі
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У тимчасово окупованому Криму внаслідок шторму близько 500 000 місцевих жителів залишились без світла та тепла, під ранок кримчани почали жалітися на перебої з водою. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, море затопило будинки, торговельні намети та набережні.

Негода також спричинила затоплення доріг. У Керчі через підтоплення від міста відрізані кілька районів. Затоплена і ключова траса півострова "Алушта – Судак – Феодосія" – зараз там перекрито рух транспорту. За даними синоптиків, швидкість поривів вітру сягала 144 кілометрів на годину.

У місті Саки на заході Криму перебило газопровід, унаслідок чого без газу опинились 70 квартир у місті. Окупанти закликали жителів запастися водою, адже надалі можливі перебої з водопостачанням. Під ранок 27 листопада кримчани заявили про наявність проблем з водою.

Станом на вечір 26 листопада у Криму від електроенергії були відімкнені 25 населених пунктів.

Загарбники повідомили, що через потужний буревій річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалися підтоплення житлових будинків. Триває евакуація людей.

Загалом пропагандистські ЗМІ Криму заявили, що за ніч було зафіксовано падіння 63 дерев і трьох рекламних щитів. Фахівці ліквідовують наслідки пошкодження покрівлі 20 будинків, трьох будівель, 17 транспортних засобів.

  • Станом на 7 ранку в Одесі зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують. Крім того, через негоду в однієї з найпотужніших котелень відпала частина труби димоходу.

  • Із 7:30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом.

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Мілана Головань
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