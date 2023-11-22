Зеленський: Погода ускладнила бойові дії. Росія поповнює втрати ув'язненими

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила ув'язнених основним джерелом поповнення втрат. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.

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За його словами, на засіданні були звіти про постачання боєприпасів, техніки та обладнання, а також їхній розподіл між бригадами.

"Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що розвідники доповіли інформацію про міжнародну ситуацію та плани росіян. Глава держави наголосив, що армія РФ на сьогоднішньому етапі війни зробила ув'язнених основним джерелом втрат на полі бою.

Також порушувалися питання ліквідації обстрілів цивільної інфраструктури у Херсоні, Бериславі та Нікополі. Зеленський згадав хороші результати зернового коридору – останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів.

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