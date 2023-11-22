Зеленский: Погода усложнила боевые действия. Россия восполняет потери заключенными
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала заключенных основным источником восполнения потерь. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания.
По его словам, на заседании были отчеты о поставках боеприпасов, техники и оборудования, а также их распределения между бригадами.
"Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", — заявил Зеленский.
Он отметил, что разведчики доложили информацию о международной обстановке и планах россиян. Глава государства подчеркнул, что армия РФ на сегодняшнем этапе войны сделала заключенных основным источником потерь на поле боя.
Также поднимались вопросы ликвидации обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе и Никополе. Зеленский упомянул хорошие результаты зернового коридора — последние дни были рекордными по объемам перевезенных грузов.
- Черноморский флот России частично уничтожен, не имеет тотального влияния — Зеленский.
- Генштаб: РФ наступает на семи направлениях, ВСУ атакуют под Херсоном и Запорожьем — карта.
- Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов.
Читайте также: ВСУ назвали приоритетную задачу на зиму: Устроить россиянам голод и холод, бить логистику
Комментарии