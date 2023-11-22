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Зеленский: Погода усложнила боевые действия. Россия восполняет потери заключенными

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 12:44
Зеленский: Погода усложнила боевые действия. Россия восполняет потери заключенными - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала заключенных основным источником восполнения потерь. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания.

По его словам, на заседании были отчеты о поставках боеприпасов, техники и оборудования, а также их распределения между бригадами.

"Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", — заявил Зеленский.

Он отметил, что разведчики доложили информацию о международной обстановке и планах россиян. Глава государства подчеркнул, что армия РФ на сегодняшнем этапе войны сделала заключенных основным источником потерь на поле боя. 

Также поднимались вопросы ликвидации обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе и Никополе. Зеленский упомянул хорошие результаты зернового коридора — последние дни были рекордными по объемам перевезенных грузов. 

  • Черноморский флот России частично уничтожен, не имеет тотального влияния — Зеленский.
  • Генштаб: РФ наступает на семи направлениях, ВСУ атакуют под Херсоном и Запорожьем — карта. 
  • Зеленский о штурмах Авдеевки: Путин хочет хоть какого-то результата под объявление выборов.

Читайте также: ВСУ назвали приоритетную задачу на зиму: Устроить россиянам голод и холод, бить логистику 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнапогодаразведканаступлениезерновой коридоркритическая инфраструктура

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