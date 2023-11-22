Черноморский флот России частично уничтожен, не имеет тотального влияния — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина частично уничтожила российский Черноморский флот. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, ситуация на поле боя не является тупиковой, так как Украина имеет прогресс в Черном море.

"Каждый день я думаю, что мы добились успеха. В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота. У них нет такого тотального влияния на Черноморский регион", — сказал Зеленский.

Ранее ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.

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