Черноморский флот России частично уничтожен, не имеет тотального влияния — Зеленский
22.11.2023, 10:31
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина частично уничтожила российский Черноморский флот. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, ситуация на поле боя не является тупиковой, так как Украина имеет прогресс в Черном море.
"Каждый день я думаю, что мы добились успеха. В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота. У них нет такого тотального влияния на Черноморский регион", — сказал Зеленский.
Ранее ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.
- 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
- На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
- 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.
Смотрите также: Новые разведданные ГУР: Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии