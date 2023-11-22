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Черноморский флот России частично уничтожен, не имеет тотального влияния — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 10:31
Черноморский флот России частично уничтожен, не имеет тотального влияния — Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина частично уничтожила российский Черноморский флот. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По его словам, ситуация на поле боя не является тупиковой, так как Украина имеет прогресс в Черном море.
"Каждый день я думаю, что мы добились успеха. В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота. У них нет такого тотального влияния на Черноморский регион", — сказал Зеленский.

Ранее ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.

  • 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
  • На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
  • 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. 

Смотрите также: Новые разведданные ГУР: Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно – фото

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаКрымнаступлениечерноморский флот

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