Чорноморський флот Росії частково знищений, він не має тотального впливу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна частково знищила російський Чорноморський флот. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, ситуація на полі бою не є тупиковою, оскільки Україна має прогрес у Чорному морі.

"Щодня я думаю, що ми досягли успіху. У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. Вони не мають такого тотального впливу на Чорноморський регіон", — сказав Зеленський.

Раніше ГУР повідомило про нічну операцію українських сил, в результаті якої були вражені десантні кораблі окупантів. Також розвідка показала відео операції з надводних дронів.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із новітніх кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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