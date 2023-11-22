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Чорноморський флот Росії частково знищений, він не має тотального впливу — Зеленський

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 10:31
Чорноморський флот Росії частково знищений, він не має тотального впливу — Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна частково знищила російський Чорноморський флот. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

За його словами, ситуація на полі бою не є тупиковою, оскільки Україна має прогрес у Чорному морі.
"Щодня я думаю, що ми досягли успіху. У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. Вони не мають такого тотального впливу на Чорноморський регіон", — сказав Зеленський.

Раніше ГУР повідомило про нічну операцію українських сил, в результаті якої були вражені десантні кораблі окупантів. Також розвідка показала відео операції з надводних дронів.

  • 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.
  • Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із новітніх кораблів Чорноморського флоту Росії.
  • 6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

Дивіться також: Нові розвіддані ГУР: Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — фото

Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийкримвійначорноморський флотнаступ

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