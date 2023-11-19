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ВСУ назвали приоритетную задачу на зиму: Устроить россиянам голод и холод, бить логистику

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 12:23
ВСУ назвали приоритетную задачу на зиму: Устроить россиянам голод и холод, бить логистику - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины зимой будут бить по логистике российских оккупантов — это одна из главных задач. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

По его словам, главная задача ВСУ — наносить максимальный урон российской армии.
Он отметил, что украинские соединения будут пытаться перебить логистику врага, чтобы сделать невозможными поставки оружия, запасов еды и других необходимых вещей. 
"Чтобы они были голодные, холодные и желания воевать у них не было", — сказал Фитьо.
Также военный подчеркнул, что Силы обороны будут устраивать захватчикам "сюрпризы с неба".  

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Дмитрий Гриниченко
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