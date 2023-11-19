ВСУ назвали приоритетную задачу на зиму: Устроить россиянам голод и холод, бить логистику

Вооруженные Силы Украины зимой будут бить по логистике российских оккупантов — это одна из главных задач. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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По его словам, главная задача ВСУ — наносить максимальный урон российской армии.

Он отметил, что украинские соединения будут пытаться перебить логистику врага, чтобы сделать невозможными поставки оружия, запасов еды и других необходимых вещей.

"Чтобы они были голодные, холодные и желания воевать у них не было", — сказал Фитьо.

Также военный подчеркнул, что Силы обороны будут устраивать захватчикам "сюрпризы с неба".

Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп.

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