ВСУ назвали приоритетную задачу на зиму: Устроить россиянам голод и холод, бить логистику
19.11.2023, 12:23
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины зимой будут бить по логистике российских оккупантов — это одна из главных задач. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, главная задача ВСУ — наносить максимальный урон российской армии.
Он отметил, что украинские соединения будут пытаться перебить логистику врага, чтобы сделать невозможными поставки оружия, запасов еды и других необходимых вещей.
"Чтобы они были голодные, холодные и желания воевать у них не было", — сказал Фитьо.
Также военный подчеркнул, что Силы обороны будут устраивать захватчикам "сюрпризы с неба".
- Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп.
Читайте также: У Буданова уверяют, что России будет сложнее устроить масштабный блекаут этой зимой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии