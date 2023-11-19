ЗСУ назвали пріоритетне завдання на зиму: Влаштувати росіянам голод та холод, бити логістику

Збройні Сили України взимку будуть бити по логістиці російських окупантів – це одне з головних завдань. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, головне завдання ЗСУ — завдавати максимальної шкоди російській армії.

Він зазначив, що українські з'єднання намагатимуться перебити логістику ворога, щоб унеможливити постачання зброї, запасів їжі та інших необхідних речей.

"Щоб вони були голодні, холодні та бажання воювати у них не було", – сказав Фітьо.

Також військовий наголосив, що Сили оборони влаштовуватимуть загарбникам "сюрпризи з неба".

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

США гадають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп.

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