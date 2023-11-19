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ЗСУ назвали пріоритетне завдання на зиму: Влаштувати росіянам голод та холод, бити логістику

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 12:23
ЗСУ назвали пріоритетне завдання на зиму: Влаштувати росіянам голод та холод, бити логістику - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України взимку будуть бити по логістиці російських окупантів – це одне з головних завдань. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

За його словами, головне завдання ЗСУ — завдавати максимальної шкоди російській армії.
Він зазначив, що українські з'єднання намагатимуться перебити логістику ворога, щоб унеможливити постачання зброї, запасів їжі та інших необхідних речей.
"Щоб вони були голодні, холодні та бажання воювати у них не було", – сказав Фітьо.
Також військовий наголосив, що Сили оборони влаштовуватимуть загарбникам "сюрпризи з неба".

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Дмитро Гриниченко
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війналогістиказимасухопутні військаволодимир фітьо
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