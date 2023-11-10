У Буданова запевняють, що Росії буде складніше влаштувати масштабний блекаут цієї зими

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росії складніше влаштувати блекаут цієї зими. Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі CNN.

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За його словами, у 2022 році можливості української протиповітряної оборони були обмежені, а тому Росія змогла легко вражати енергетичну систему.

Він зазначив, що цього року окупантам буде складніше бити по критичній інфраструктурі.

"Росіяни можуть використовувати комбінацію ракетної зброї та ударних БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як минулого року. Росіянам буде складно досягти результату – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють", — сказав Скібіцький.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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