Буданов: Росія накопичила ракети, вистачить на удари по енергетиці. Можливі блекаути в Москві

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія має "достатньо засобів" для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це він повідомив у інтерв'ю УП.

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За його словами, плани росіян не змінилися, а тому вони будуть бити по енергетиці й цього сезону.

Він зазначив, що у ворога "достатньо засобів", оскільки останнім часом ракетні удари були обмеженими.

"Деякий запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не лише нашій енергетиці, а й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам", — сказав Буданов.

Розвідник наголосив, що головною проблемою для України є нестача протиповітряної оборони.

На питання про те, чи варто очікувати блекаутів у Москві цієї зими, Буданов заявив, що "можливо, тимчасових".

"Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе", — резюмував він.

Нещодавно Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

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