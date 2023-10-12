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Буданов: Россия накопила ракеты, хватит на удары по энергетике. Возможны блэкауты в Москве

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 09:17
Буданов: Россия накопила ракеты, хватит на удары по энергетике. Возможны блэкауты в Москве - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия имеет "достаточно средств" для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом он сообщил в интервью УП.

По его словам, планы россиян не изменились, а потому они будут бить по энергетике и в этом сезоне.

Он отметил, что у врага "достаточно средств", так как в последнее время ракетные удары были ограниченными. 

"Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", — сказал Буданов.

Разведчик подчеркнул, что главной проблемой для Украины является недостаток противовоздушной обороны. 

На вопрос о том, стоит ли ожидать блэкаутов в Москве этой зимой, Буданов заявил, что "возможно, временных". 

"Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-то некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе", — резюмировал он.

  • Недавно Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Читайте также: Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту 

Дмитрий Гриниченко
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