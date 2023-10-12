Буданов: Россия накопила ракеты, хватит на удары по энергетике. Возможны блэкауты в Москве

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия имеет "достаточно средств" для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом он сообщил в интервью УП.

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По его словам, планы россиян не изменились, а потому они будут бить по энергетике и в этом сезоне.

Он отметил, что у врага "достаточно средств", так как в последнее время ракетные удары были ограниченными.

"Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", — сказал Буданов.

Разведчик подчеркнул, что главной проблемой для Украины является недостаток противовоздушной обороны.

На вопрос о том, стоит ли ожидать блэкаутов в Москве этой зимой, Буданов заявил, что "возможно, временных".

"Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-то некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе", — резюмировал он.

Недавно Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

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