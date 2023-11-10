У Буданова заверяют, что России будет сложнее устроить масштабный блекаут этой зимой

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что России будет сложнее устроить блекаут будущей зимой. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в комментарии CNN.

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По его словам, в 2022 году возможности украинской противовоздушной обороны были ограничены, а поэтому Россия смогла легко поражать энергетическую систему.

Он отметил, что в этом году оккупантам будет сложнее бить по критической инфраструктуре.

"Россияне могут использовать комбинацию ракетного оружия и ударных БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет сложно добиться результата – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют", — сказал Скибицкий.

Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

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