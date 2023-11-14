США думають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп

США шукають способи захистити українську енергетичну інфраструктуру від атак Росії, які вона може спробувати здійснити взимку. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Меттью Міллер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Міллер зазначив, що з урахуванням можливих російських атак на енергетичні об'єкти України в зимовий період, США обговорюють з українською владою заходи підготовки до подібних сценаріїв.

"Ми обговоримо Україну, війну в Україні й наші можливості щодо поліпшення захисту її інфраструктури. Ми завжди шукаємо способи допомоги Україні, щоб забезпечити її безпеку", – сказав він.

За його словами, в усіх розмовах з представниками українського уряду, Держдеп дає чітко зрозуміти, що США продовжать підтримувати Україну.

Саме про підтримку України, а також про зміцнення інфраструктури України перед зимою йшлось під час ранкових розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Він також наголосив, що Білий дім не ухвалюватиме рішення, що зачіпають Україну, без активної участі та узгодження з українською владою.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: У Буданова запевняють, що Росії буде складніше влаштувати масштабний блекаут цієї зими

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.