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США думають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 06:40
США думають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп - Фото
Меттью Міллер (Скриншот)

США шукають способи захистити українську енергетичну інфраструктуру від атак Росії, які вона може спробувати здійснити взимку. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Меттью Міллер.

Міллер зазначив, що з урахуванням можливих російських атак на енергетичні об'єкти України в зимовий період, США обговорюють з українською владою заходи підготовки до подібних сценаріїв.

"Ми обговоримо Україну, війну в Україні й наші можливості щодо поліпшення захисту її інфраструктури. Ми завжди шукаємо способи допомоги Україні, щоб забезпечити її безпеку", – сказав він.

За його словами, в усіх розмовах з представниками українського уряду, Держдеп дає чітко зрозуміти, що США продовжать підтримувати Україну.

Саме про підтримку України, а також про зміцнення інфраструктури України перед зимою йшлось під час ранкових розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Він також наголосив, що Білий дім не ухвалюватиме рішення, що зачіпають Україну, без активної участі та узгодження з українською владою.

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Мілана Головань
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війнаенергетикаМеттью Міллер
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