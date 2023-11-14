США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп

США ищут способы защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от атак России, которые она может попытаться осуществить зимой. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер.

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Миллер отметил, что с учетом возможных российских атак на энергетические объекты Украины в зимний период, США обсуждают с украинскими властями меры подготовки к подобным сценариям.

"Мы обсудим Украину, войну в Украине и наши возможности по улучшению защиты ее инфраструктуры. Мы всегда ищем способы помощи Украине, чтобы обеспечить ее безопасность", – сказал он.

По его словам, во всех разговорах с представителями украинского правительства Госдеп дает четко понять, что США продолжат поддерживать Украину.

Именно о поддержке Украины, а также об укреплении инфраструктуры Украины перед зимой шла речь во время утренних разговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Он также подчеркнул, что Белый дом не будет принимать решения, затрагивающие Украину, без активного участия и согласования с украинскими властями.

Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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