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США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 06:40
США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп - Фото
Мэттью Миллер (Скриншот)

США ищут способы защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от атак России, которые она может попытаться осуществить зимой. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер.

Миллер отметил, что с учетом возможных российских атак на энергетические объекты Украины в зимний период, США обсуждают с украинскими властями меры подготовки к подобным сценариям.

"Мы обсудим Украину, войну в Украине и наши возможности по улучшению защиты ее инфраструктуры. Мы всегда ищем способы помощи Украине, чтобы обеспечить ее безопасность", – сказал он.

По его словам, во всех разговорах с представителями украинского правительства Госдеп дает четко понять, что США продолжат поддерживать Украину.

Именно о поддержке Украины, а также об укреплении инфраструктуры Украины перед зимой шла речь во время утренних разговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Он также подчеркнул, что Белый дом не будет принимать решения, затрагивающие Украину, без активного участия и согласования с украинскими властями.

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Милана Головань
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войнаэнергетикаМэттью Миллер

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