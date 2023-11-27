Во временно оккупированном Крыму в результате шторма около 500 000 местных жителей остались без света и тепла, к утру крымчане начали жаловаться на перебои с водой. По сообщениям местных Telegram-каналов, море затопило дома, торговые палатки и набережные.

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Непогода также повлекла затопление дорог. В Керчи из-за подтопления города отрезаны несколько районов. Затоплена и ключевая трасса полуострова "Алушта — Судак — Феодосия" — сейчас там перекрыто движение транспорта. По данным синоптиков, скорость порывов ветра достигала 144 километров в час.

В городе Саки на западе Крыма перебит газопровод, в результате чего без газа оказались 70 квартир в городе. Оккупанты призвали жителей запастись водой, так как в дальнейшем возможны перебои с водоснабжением. К утру 27 ноября крымчане заявили о наличии проблем с водой.

На вечер 26 ноября в Крыму от электроэнергии были отключены 25 населенных пунктов.

Захватчики сообщили, что из-за мощной бури река Бельбек также вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Продолжается эвакуация людей.

В целом пропагандистские СМИ Крыма заявили, что за ночь было зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов. Специалисты ликвидируют последствия повреждения кровли 20 домов, трех построек, 17 транспортных средств.

По состоянию на 7 утра в Одессе зафиксировали 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта – большинство троллейбусов и трамваев не курсируют. Кроме того, из-за непогоды у одной из самых мощных котельных отпала часть трубы дымохода.

С 7:30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом.

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