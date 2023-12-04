ГУР: У РФ дедлайн – устранить последствия шторма за две недели. Но Украина ждать не будет

Представитель ГУР Юсов рассказал о последствиях шторма для российских оборонных сооружений и о планах Украины воспользоваться этим

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Шторм, бушевавший в Черном море 26 и 27 ноября, нанес серьезные разрушения защитным сооружениям россиян, и Украина намерена этим воспользоваться. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Речь идет не только о мосте. Также серьезные разрушения получили вражеские так называемые защитные сооружения в Севастополе и в Новороссийске в частности. Конечно, враг совершенно справедливо опасается, что этим воспользуются украинские Силы безопасности и обороны. Не будем раскрывать всех секретов", – сказал Юсов.

Он отметил, что "внутренний дедлайн" россиян – устранить эти недостатки в течение двух недель, но "Украина тоже ждать не будет".

Юсов добавил, что корабли РФ сейчас "не чувствуют себя в безопасности", часть из них сейчас находятся на рейде, и погода в этом вопросе также внесла свои коррективы.

26 ноября 2023 года в Черном море разбушевался шторм. В результате около 500 000 местных жителей остались без света и тепла, а под утро крымчане начали жаловаться на перебои с водой. В Керчи из-за подтопления города были отрезаны несколько районов, в Саках перебило газопровод.

Захватчики сообщили, что из-за мощной бури река Бельбек также вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Людей эвакуировали.

28 ноября появились спутниковые снимки, на которых видно, что шторм предположительно смыл заграждения, установленные РФ для защиты Керченского моста и бухты Севастополя от украинских атак.

1 декабря появились новые снимки: как утверждает OSINT-обозреватель MT Anderson, три баржи врага затоплены полностью, одна затоплена частично. Еще две баржи полностью смыло штормом, одна остается на плаву.

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