ГУР: У РФ дедлайн – устранить последствия шторма за две недели. Но Украина ждать не будет
Шторм, бушевавший в Черном море 26 и 27 ноября, нанес серьезные разрушения защитным сооружениям россиян, и Украина намерена этим воспользоваться. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Речь идет не только о мосте. Также серьезные разрушения получили вражеские так называемые защитные сооружения в Севастополе и в Новороссийске в частности. Конечно, враг совершенно справедливо опасается, что этим воспользуются украинские Силы безопасности и обороны. Не будем раскрывать всех секретов", – сказал Юсов.
Он отметил, что "внутренний дедлайн" россиян – устранить эти недостатки в течение двух недель, но "Украина тоже ждать не будет".
Юсов добавил, что корабли РФ сейчас "не чувствуют себя в безопасности", часть из них сейчас находятся на рейде, и погода в этом вопросе также внесла свои коррективы.
- 26 ноября 2023 года в Черном море разбушевался шторм. В результате около 500 000 местных жителей остались без света и тепла, а под утро крымчане начали жаловаться на перебои с водой. В Керчи из-за подтопления города были отрезаны несколько районов, в Саках перебило газопровод.
- Захватчики сообщили, что из-за мощной бури река Бельбек также вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Людей эвакуировали.
- 28 ноября появились спутниковые снимки, на которых видно, что шторм предположительно смыл заграждения, установленные РФ для защиты Керченского моста и бухты Севастополя от украинских атак.
- 1 декабря появились новые снимки: как утверждает OSINT-обозреватель MT Anderson, три баржи врага затоплены полностью, одна затоплена частично. Еще две баржи полностью смыло штормом, одна остается на плаву.
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