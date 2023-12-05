Генштаб: Россияне наступали на шести направлениях, произошло 73 боестолкновений – карта

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили российские атаки на шести направлениях, больше всего на Авдеевском – 18. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.

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В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 10 атак оккупантов в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 11 атак россиян в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 18 атак захватчика в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отбили 18 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки захватчиков, пытавшихся восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Карта: Deepstate

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам и семь – по артиллерийским средствам оккупантов.

В ночь на 5 декабря временно оккупированный Крым атаковали неизвестные беспилотники, взрывы раздавались в Керчи и Феодосии.

Советник президента США по нацбезопасности заявил, что его страна не сможет поставлять оружие Украине без нового пакета помощи от Конгресса.

По словам представителя ГУР, шторм, бушевавший в Черном море 26 и 27 ноября, нанес серьезные разрушения защитным сооружениям россиян, и Украина намерена этим воспользоваться.

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