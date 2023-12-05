Генштаб: Россияне наступали на шести направлениях, произошло 73 боестолкновений – карта
Силы обороны отразили российские атаки на шести направлениях, больше всего на Авдеевском – 18. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.
В течение суток произошло 73 боевых столкновения.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 10 атак оккупантов в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 11 атак россиян в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 18 атак захватчика в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отбили 18 атак.
На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки захватчиков, пытавшихся восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам и семь – по артиллерийским средствам оккупантов.
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