Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Збройних Сил України з їхнім професійним святом. Відповідне відео глава держави опублікував у Facebook.

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"День сильних, день сміливих, день незламних. Чоловіків, жінок, воїнів, героїв. День всіх тих, хто віддав своє власне життя, аби не віддати Україну <...> Сьогодні тільки одне слово – молодці. Сьогодні тільки одна емоція – вдячність. І тільки одне бажання – перемогти. Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів, себе", – звернувся Зеленський до українських військових.

У ролику президент заявив, що направляється до стіни пам'яті загиблих за Україну, паралельно привітавшись з жінкою, що проходила повз.

Він пригадав, що 24 лютого 2022 року "було гучно та страшно, але страх програв і тепер про нас почув весь світ".

Президент сказав, що сьогодні більшість з українців має можливість працювати та жити у своїх містах завдяки тому, що на цих вулицях є блокпости та укріплення, але вони, "на щастя, наші".

"Зараз я йду столицею нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. Від Офісу президента йду, а не чужого гауляйтера. Попереду – Європейська площа, де синьо-жовті прапори, а не триколори, попереду Володимирська гірка на честь нашого великого князя, а не їх дрібного царька", – сказав Зеленський, додавши, що "в нас є ті, хто довів і доводить – буде по-нашому".

В ніч проти 6 грудня Росія атакувала Україну 50 "шахедами", ППО збила 41 дрон.

Армія Росії втратила 1270 людей за добу.

Генштаб почав писати про "активні дії" на Мелітопольському напрямку.

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