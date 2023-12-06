Армія Росії за добу втратила 1270 людей, 37 артсистем та 13 танків – Генштаб
Сили оборони ліквідували 1270 російських загарбників, знищили 37 артсистем та 13 танків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на ранок 6 грудня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 335 110 (+1270);
– танків – 5600 (+13);
– бойових броньованих машин – 10 456 (+40);
– артилерійських систем – 8024 (+37);
– РСЗВ – 919 (+6);
– засобів ППО – 605;
– літаків – 324 (+1);
– гелікоптерів – 324;
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51);
– крилатих ракет – 1570;
– кораблів / катерів – 22 (+0);
– підводних човнів – 1 (+0);
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 532 (+49);
– спеціальної техніки – 1153 (+5).
- В ніч проти 6 грудня Росія атакувала Україну 50 "шахедами", ППО збила 41 дрон.
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