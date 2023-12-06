Армія Росії за добу втратила 1270 людей, 37 артсистем та 13 танків – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 335 110 російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 1270 російських загарбників, знищили 37 артсистем та 13 танків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на ранок 6 грудня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 335 110 (+1270);

– танків – 5600 (+13);

– бойових броньованих машин – 10 456 (+40);

– артилерійських систем – 8024 (+37);

– РСЗВ – 919 (+6);

– засобів ППО – 605;

– літаків – 324 (+1);

– гелікоптерів – 324;

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51);

– крилатих ракет – 1570;

– кораблів / катерів – 22 (+0);

– підводних човнів – 1 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 532 (+49);

– спеціальної техніки – 1153 (+5).

Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч проти 6 грудня Росія атакувала Україну 50 "шахедами", ППО збила 41 дрон.

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