ЗСУ збили ворожий бомбардувальник Су-24М біля Зміїного. Екіпаж шукають російські рятувальники

ЗСУ вдарили по літаку росіян у той момент, коли той під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати удару по півдню Одещини

Су-24М (Фото: ресурси окупантів)

Українські військові збили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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За його словами, ЗСУ вдарили по літаку росіян у той момент, коли той під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що пошуково-рятувальний російський літак Ан-26 шукає в акваторії Чорного моря екіпаж збитого Су-24М.

Фото: Микола Олещук/Telegram

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявляв, що у районі Авдіївки та Мар'їнки російські окупанти посилили активність армійської та штурмової авіації. За його словами, росіяни спрямовують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

Протягом літа Сили оборони знищили понад 10 ударних гелікоптерів Ка-52 росіян.

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