СБУ атакувала дронами стоянку гелікоптерів і техніку окупантів у Криму – джерело

У районах населених пунктів Багерово та Стрілкове дрони СБУ атакували низку важливих військових об'єктів росіян, заявив співрозмовник LIGA.net

Стрілкове (Фото: ресурс окупантів)

Вранці 5 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив про атаку безпілотників Служби безпеки України на низку військових об'єктів окупантів.

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У районі Багерового, що за 13 кілометрів від Керчі, дрони СБУ вдарили по російській радіолокаційній системі "Небо-М", уразили стоянку гелікоптерів і радіолокаційну систему П-18 "Терек".

Карта: Google

Біля Стрілкового, у якому розташовано декілька пансіонатів, безпілотники атакували систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" окупантів.

Карта: Google

Місцеві ресурси й українські канали, які висвітлюють війну, заявляли, що в районі Керчі та Феодосії близько 03:00 лунали вибухи. Окупанти звітували про "роботу ППО".

У Керченському районі тоді розпочалися перебої з електроенергією.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був уражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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