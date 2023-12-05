СБУ атакувала дронами стоянку гелікоптерів і техніку окупантів у Криму – джерело
Вранці 5 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив про атаку безпілотників Служби безпеки України на низку військових об'єктів окупантів.
У районі Багерового, що за 13 кілометрів від Керчі, дрони СБУ вдарили по російській радіолокаційній системі "Небо-М", уразили стоянку гелікоптерів і радіолокаційну систему П-18 "Терек".
Біля Стрілкового, у якому розташовано декілька пансіонатів, безпілотники атакували систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" окупантів.
Місцеві ресурси й українські канали, які висвітлюють війну, заявляли, що в районі Керчі та Феодосії близько 03:00 лунали вибухи. Окупанти звітували про "роботу ППО".
У Керченському районі тоді розпочалися перебої з електроенергією.
- 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі.
- Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був уражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.
- 6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.
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