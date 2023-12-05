СБУ атаковала дронами стоянку вертолетов и технику окупантов в Крыму – источник

В районах населенных пунктов Багерово и Стрелковое дроны СБУ атаковали ряд важных военных объектов россиян, заявил собеседник LIGA.net.

Стрелковое (Фото: ресурс окупантов)

Утром 5 декабря во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил об атаке беспилотников Службы безопасности Украины на ряд военных объектов оккупантов.

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В районе Багерового, в 13 километрах от Керчи, дроны СБУ ударили по российской радиолокационной системе "Небо-М", поразили стоянку вертолетов и радиолокационную систему П-18 "Терек".

Карта: Google

Возле Стрелкового, в котором расположены несколько пансионатов, беспилотники атаковали систему управления зенитно-ракетными подразделениями "Байкал-1М" оккупантов.

Карта: Google

Местные ресурсы и украинские каналы, освещающие войну, заявляли, что в районе Керчи и Феодосии около 03:00 раздавались взрывы. Оккупанты отчитывались о "работе ПВО".

В Керченском районе тогда начались перебои с электроэнергией.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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