СБУ атаковала дронами стоянку вертолетов и технику окупантов в Крыму – источник
Утром 5 декабря во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил об атаке беспилотников Службы безопасности Украины на ряд военных объектов оккупантов.
В районе Багерового, в 13 километрах от Керчи, дроны СБУ ударили по российской радиолокационной системе "Небо-М", поразили стоянку вертолетов и радиолокационную систему П-18 "Терек".
Возле Стрелкового, в котором расположены несколько пансионатов, беспилотники атаковали систему управления зенитно-ракетными подразделениями "Байкал-1М" оккупантов.
Местные ресурсы и украинские каналы, освещающие войну, заявляли, что в районе Керчи и Феодосии около 03:00 раздавались взрывы. Оккупанты отчитывались о "работе ПВО".
В Керченском районе тогда начались перебои с электроэнергией.
- 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
- На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
- 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.
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