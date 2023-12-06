Армия России за сутки потеряла 1270 человек, 37 артсистем и 13 танков – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали 335 110 российских оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 1270 российских захватчиков, уничтожили 37 артсистем и 13 танков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Общие боевые потери россиян к утру 6 декабря 2023 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 335 110 (+1270);

– танков – 5600 (+13);

– боевых бронированных машин – 10 456 (+40);

– артиллерийских систем – 8024 (+37);

– РСЗО – 919 (+6);

– средств ПВО – 605;

– самолетов – 324 (+1);

– вертолетов – 324;

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51);

– крылатых ракет – 1570;

– кораблей/катеров – 22 (+0);

– подводных лодок – 1 (+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 10 532 (+49);

– специальной техники – 1153 (+5).

Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 декабря Россия атаковала Украину 50 "шахедами", ПВО сбила 41 дрон.

Читайте также: ВСУ сбили вражеский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного. Экипаж ищут российские спасатели