Армия России за сутки потеряла 1270 человек, 37 артсистем и 13 танков – Генштаб
Силы обороны ликвидировали 1270 российских захватчиков, уничтожили 37 артсистем и 13 танков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян к утру 6 декабря 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 335 110 (+1270);
– танков – 5600 (+13);
– боевых бронированных машин – 10 456 (+40);
– артиллерийских систем – 8024 (+37);
– РСЗО – 919 (+6);
– средств ПВО – 605;
– самолетов – 324 (+1);
– вертолетов – 324;
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51);
– крылатых ракет – 1570;
– кораблей/катеров – 22 (+0);
– подводных лодок – 1 (+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 10 532 (+49);
– специальной техники – 1153 (+5).
- В ночь на 6 декабря Россия атаковала Украину 50 "шахедами", ПВО сбила 41 дрон.
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