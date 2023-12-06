РФ масовано атакувала Україну десятками "шахедів", ППО збила 41 ціль, є прильоти

Сили протиповітряної оборони збили 41 російський безпілотник у ніч проти 6 грудня, є прильоти

Знищення дронів Shahed-136 (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 6 грудня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що росіяни випустили 50 безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 41 "шахед".

Увечері 5 грудня вибухи лунали в Одесі та її околицях.

Також про роботу ППО заявив заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін – постраждалих та руйнувань немає. Ймовірно, під ударом знову був військовий аеродром у Старокостянтинові під Хмельницьким.

ОНОВЛЕНО о 07:35. У командуванні Повітряних сил уточнили, що БПЛА було 48, а не 50.

У ніч проти 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

РФ дві години била з "Граду" по Часовому Яру: вбила та поранила людей, які отримували хліб.

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