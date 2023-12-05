В Одесі прогримів вибух: Росія запустила "шахеди"

Одеса вночі (Ілюстративний скриншот)

В Одесі ввечері 5 грудня пролунав вибух, повідомило Суспільне. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили групу "шахедів".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вибух в Одесі пролунав о 21:08, до цього очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав не нехтувати повітряною тривогою та бути в укриттях до відбою.

Станом на 21:03, за даними Повітряних сил, група російських ударних БпЛА на Миколаївщині рухалась у західному напрямку. До цього повідомлялось про рух "шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська і Одеси.

О 21:10 наближений до ЗСУ Telegram-канал "Николаевский Ванёк" повідомив, що в Одесі і Чорноморську "будуть ще звуки антимопедної роботи" – летить ще кілька дронів.

О 21:21 Повітряні сили повідомили, що чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одещини (Південне, Коблево).

У ніч проти 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах. Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

Читайте також: Не термобаричні, пофарбовані балончиком: якими дронами Shahed Росія атакує Україну