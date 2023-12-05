В Одессе прогремел взрыв: Россия запустила "шахеды"

Вечером 5 декабря россияне в очередной раз запустили группу "шахедов" по Украине

Одеса вночі (Ілюстративний скриншот)

В Одессе вечером 5 декабря прогремел взрыв, сообщило Суспильне. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили группу "шахедов".

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Взрыв в Одессе раздался в 21:08, до этого глава областной военной администрации Олег Кипер призвал не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях отбоя.

По состоянию на 21:03, по данным Воздушных сил, группа российских ударных БпЛА в Николаевской области двигалась в западном направлении. До этого сообщалось о движении "шахедов" из акватории Черного моря в направлении Черноморска и Одессы.

В 21:10 приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что в Одессе и Черноморске "будут еще звуки антимопедной работы" – летит еще несколько дронов.

В 21:21 Воздушные силы сообщили, что очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря двигается в направлении Одесской области (Южное, Коблево).

В ночь на 5 декабря было

зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах. Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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