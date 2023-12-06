РФ массированно атаковала Украину десятками "шахедов", ПВО сбила 41 цель, есть прилеты

РФ массированно атаковала Украину десятками "шахедов", ПВО сбила 41 цель, есть прилетыобновлено
Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 декабря. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что россияне выпустили 50 беспилотников.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 41 "шахед".
Вечером 5 декабря взрывы звучали в Одессе и ее окрестностях.
Также о работе ПВО заявил заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин — пострадавших и разрушений нет. Вероятно, под ударом снова был военный аэродром в Староконстантинове под Хмельницким.
ОБНОВЛЕНО в 07:35. В командовании Воздушных сил уточнили, что БПЛА было 48, а не 50.
- В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
- Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
- РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.
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