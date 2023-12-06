РФ массированно атаковала Украину десятками "шахедов", ПВО сбила 41 цель, есть прилеты
Уничтожение дронов Shahed-136 (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 декабря. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что россияне выпустили 50 беспилотников.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 41 "шахед". 

Вечером 5 декабря взрывы звучали в Одессе и ее окрестностях.

Также о работе ПВО заявил заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин — пострадавших и разрушений нет. Вероятно, под ударом снова был военный аэродром в Староконстантинове под Хмельницким. 

ОБНОВЛЕНО в 07:35. В командовании Воздушных сил уточнили, что БПЛА было 48, а не 50. 

  • В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
  • Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
  • РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб. 

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