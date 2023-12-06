Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Вооруженных сил Украины с их профессиональным праздником. Соответствующее видео глава государства опубликовал в Facebook.

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"День сильных, день смелых, день несокрушимых. Мужчин, женщин, воинов, героев. День всех тех, кто отдал свою собственную жизнь, чтобы не отдать Украину <...> Сегодня только одно слово – молодцы. Сегодня только одна эмоция – благодарность. И только одно желание – победить. Командиры, пожалуйста, берегите своих солдат, себя", – обратился Зеленский к украинским военным.

В ролике президент заявил, что направляется к стене памяти погибших за Украину, параллельно поздоровавшись с проходящей мимо женщиной.

Он вспомнил, что 24 февраля 2022 года было "громко и страшно, но страх проиграл и теперь о нас услышал весь мир".

Президент сказал, что сегодня большинство украинцев имеют возможность работать и жить в своих городах благодаря тому, что на этих улицах есть блокпосты и укрепления, но они, "к счастью, наши".

"Сейчас я иду по столице нашего прекрасного государства, впереди Европейская площадь, где сине-желтые флаги, а не триколоры, впереди Владимирская горка в честь нашего великого князя, а не их мелкого царька", – сказал Зеленский, добавив, что "у нас есть те, кто доказал и доказывает – будет по-нашему".

В ночь на 6 декабря Россия атаковала Украину 50 "шахедами", ПВО сбила 41 дрон.

Армия России потеряла 1270 человек за сутки.

Генштаб начал писать об "активных действиях" на Мелитопольском направлении.

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