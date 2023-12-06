Генштаб вже не пише про наступ на Мелітополь. Тепер там "активні дії" — зведення та карти

Військові перестали заявляти про наступальну операцію Сил оборони у напрямку Мелітополя

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 97 бойових зіткнень.

У напрямку Куп'янська відбито вісім атак у районах Синьківки та Новоселівського.

Біля Кремінної українські воїни відбили 26 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки, Тернів, Спірного, Веселого та Роздолівки.

Під Бахмутом ЗСУ відбили 10 штурмів у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, продовжують атакувати на південному фланзі.

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 25 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Також захлинулися 18 атак ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки, безуспішним був штурм поблизу Золотої Ниви.

На Запоріжжі були відбиті всі атаки в районі Вербового. У напрямку Мелітополя тривають активні дії для виснаження армії РФ.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили супротивника.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, чотири удари по пунктах управління та три — по зенітно-ракетних комплексах. Знищено бомбардувальник Су-24М.

Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження загарбників, пункт управління, склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та 11 артилерійських засобів.

Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 та Ка-52.

Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліцейськими Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка першого дня зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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