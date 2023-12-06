Генштаб уже не пишет о наступлении на Мелитополь. Теперь там "активные действия" — сводка

Военные перестали заявлять о наступательной операции Сил обороны в направлении Мелитополя

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений.

В направлении Купянска отбито восемь атак в районах Синьковки и Новоселовского.

Около Кременной украинские воины отбили 26 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки, Тернов, Спорного, Веселого и Роздоловки.

Под Бахмутом ВСУ отбили 10 штурмов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки, продолжают атаковать на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 25 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Также захлебнулись 18 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки, безуспешным был штурм вблизи Золотой Нивы.

В Запорожской области были отбиты все атаки в районе Вербового. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия для истощения армии РФ.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, четыре удара по пунктам управления и три — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен бомбардировщик Су-24М.

Ракетчики и артиллеристы поразили шесть районов сосредоточения захватчиков, пункт управления, склад боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и 11 артиллерийских средств.

Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.