Генштаб уже не пишет о наступлении на Мелитополь. Теперь там "активные действия" — сводка
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений.
В направлении Купянска отбито восемь атак в районах Синьковки и Новоселовского.
Около Кременной украинские воины отбили 26 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки, Тернов, Спорного, Веселого и Роздоловки.
Под Бахмутом ВСУ отбили 10 штурмов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки, продолжают атаковать на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 25 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного и Первомайского.
Также захлебнулись 18 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки, безуспешным был штурм вблизи Золотой Нивы.
В Запорожской области были отбиты все атаки в районе Вербового. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия для истощения армии РФ.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника.
Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, четыре удара по пунктам управления и три — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен бомбардировщик Су-24М.
- Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.
- Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
- WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
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