Зеленский: Путин не выиграл ни одной операции за год. У нас есть реалистичная стратегия
В течение 2023 года Россия не одержала ни одной военной победы, а Силы обороны готовят новые шаги для освобождения украинских земель от оккупантов – у государства есть план действий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам онлайн-саммита лидеров G7.
"Путин собирается сымитировать избрание на новый президентский срок, и, чтобы угомонить рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте", – сказал Зеленский.
Однако, по его словам, Силы обороны "выдерживают удары".
"Путин не выиграл ни одной операции за этот год. Мы сохраняем важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовимся к следующим шагам. И дальнобойные средства в этом помогают. И очень помогут", – заявил Зеленский.
Президент заверил, что у Украины есть "реалистическая стратегия действий", и украинские усилия при поддержке западных партнеров способны обеспечить Силам обороны успех на земле.
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