В течение 2023 года Россия не одержала ни одной военной победы, а Силы обороны готовят новые шаги для освобождения украинских земель от оккупантов – у государства есть план действий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам онлайн-саммита лидеров G7.

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"Путин собирается сымитировать избрание на новый президентский срок, и, чтобы угомонить рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте", – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, Силы обороны "выдерживают удары".

"Путин не выиграл ни одной операции за этот год. Мы сохраняем важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовимся к следующим шагам. И дальнобойные средства в этом помогают. И очень помогут", – заявил Зеленский.

Президент заверил, что у Украины есть "реалистическая стратегия действий", и украинские усилия при поддержке западных партнеров способны обеспечить Силам обороны успех на земле.

Сегодня министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Залужный в поздравлении с Днем ВСУ заявил, что Украина не имеет права на поражение в войне.

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