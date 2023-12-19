Командир Азова "Редис": Война на годы. Выбор — брать оружие в руки или работать на оборону

Прокопенко заявил, что "лучшие лекарство от паники и апатии — это активное участие в исторических процессах"

Денис Прокопенко (Фото: пресс-служба "Азова")

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что война РФ против Украины может растянуться на годы и призвал бороться с оружием в руках или работать на оборону страны в тылу. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, неопределенность насчет угрозы многолетних боевых действий давит как на гражданских, так и на военных.

Он отметил, что Россия никогда не откажется от своих целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния, а война будет продолжаться, пока украинцы будут способны оказывать сопротивления.

Военный заявил, что любые перемирия или договоренности будут очередным перерывом в войне для накопления ресурсов России.

"Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность. К сожалению, многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какова она есть. Некоторые пытаются заверить себя, что все вот-вот закончится само по себе. Кто-то наоборот — каменеет от одной мысли, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие. Отдельно подливают масла в огонь российские информационно-психологические атаки, направленные на деморализацию украинского общества: мол, Украина не выдержит продолжительного марафона, армия и волонтеры устанут и сломаются", — написал Прокопенко.

"Редис" подчеркнул, что "лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны, — активная вовлеченность в исторические процессы, происходящие здесь и сейчас".

"Те, кто до сих пор не задействован на службе в Силах обороны, должны сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны. Эта война надолго. Она может занять годы. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу", — резюмировал командир "Азова".

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что диктатор Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

CNN: Запад боится, что без помощи Украина повоюет несколько месяцев. Это лучший сценарий.

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