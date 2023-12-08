WSJ: В НАТО надія, що у 2024-му ЗСУ зможуть стримувати РФ, а ініціативу перехоплять у 2025-му

Як пише WSJ, "найкращий сценарій" полягає в тому, що наступний рік стане роком відновлення українських сил

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

У НАТО сподіваються, що протягом наступного року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му. Про це написало американське видання The Wall Street Journal, поспілкувавшись із неназваними західними дипломатами та стратегами.

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"Війська Києва зараз готуються до, можливо, довгого періоду, просто намагаючись зупинити подальший наступ Росії. Західні дипломати та військові стратеги кажуть, що виснаженій Україні потрібен час для відновлення, і що вона, можливо, не зможе організувати ще один серйозний контрнаступ до 2025 року", – йдеться у матеріалі.

Західні стратеги вважають, що якщо Україна та її союзники зможуть впоратися зі своїми нинішніми негараздами, включно з питанням схвалення Конгресом додаткового фінансування для України, і продовжувати постачати боєприпаси ЗСУ, то "найкращий сценарій" полягає в тому, що наступний рік стане роком відновлення Сил оборони.

"Є надія, що обмежена кількість українських солдатів зможе стримати російські сили, даючи країнам НАТО час підготувати свіжі українські війська, розширити виробництво озброєнь та поповнити арсенали України", – йдеться у публікації.

Ще одна надія, висловлена на нещодавній зустрічі НАТО, за даними видання, полягає в тому, що спроби Росії прорвати оборону України зазнають невдачі, руйнуючи її ресурси – як живу силу, так і озброєння. Це "потенційно пропонуватиме Україні кращі перспективи повернути ініціативу на полі бою навесні 2025-го, якщо вона протримається наступного року", йдеться у статті.

За даними видання, зараз деякі українські військовослужбовці на полі бою "запасаються боєприпасами, не знаючи, як довго їх вистачить". Солдати, що воюють на Донбасі, сказали журналістам, що нормування артилерійських снарядів ускладнює стримування військ РФ.

Також українські артилеристи, які виконують бойові завдання в районі Лимана, розповіли, що росіяни риють глибокі, добре укріплені оборонні траншеї, і роблять це швидко.

Журналісти нагадали, що президент Володимир Зеленський минулого тижня наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

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