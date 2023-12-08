WSJ: В НАТО надежда, что 2024-м ВСУ смогут сдерживать РФ, а инициативу перехватят в 2025-м

Как пишет WSJ, "лучший сценарий" заключается в том, что следующий год станет годом восстановления украинских сил

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

В НАТО надеются, что в течение следующего года Украина сможет продолжить сдерживать российские войска, а инициативу на поле боя вернет себе в 2025-м. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal, пообщавшееся с неназванными западными дипломатами и стратегами.

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"Войска Киева сейчас готовятся к, возможно, долгому периоду, просто пытаясь остановить дальнейшее наступление России. Западные дипломаты и военные стратеги говорят, что истощенной Украине нужно время для восстановления, и что она, возможно, не сможет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года", – сказано в материале.

Как пишет WSJ, западные стратеги считают, что если Украина и ее союзники смогут справиться со своими нынешними невзгодами, включая вопрос одобрения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины, и продолжать поставлять боеприпасы ВСУ, то "лучший сценарий" заключается в том, что следующий год станет годом восстановления Сил обороны.

"Есть надежда, что ограниченное количество украинских солдат сможет сдержать российские силы, давая странам НАТО время подготовить свежие украинские войска, расширить производство вооружений и пополнить арсеналы Украины", – сказано в публикации.

Еще одной надежда, высказанная на недавней встрече НАТО, по данным издания, заключается в том, что попытки России прорвать оборону Украины потерпят неудачу, разрушая ее ресурсы – как живую силу, так и вооружение. Это будет "потенциально предлагать Украине лучшие перспективы вернуть инициативу на поле боя весной 2025-го, если она продержится в следующем году", сказано в статье.

По данным издания, сейчас некоторые украинские военнослужащие на поле боя "запасаются боеприпасами, не зная, как долго их хватит". Солдаты, сражающиеся на Донбассе, сказали журналистам, что нормирование артиллерийских снарядов затрудняет сдерживание наступающих войск РФ.

Также украинские артиллеристы, выполняющие боевые задачи в районе Лимана, рассказали, что россияне роют глубокие, хорошо укрепленные оборонительные траншеи, и делают это быстро.

Журналисты напомнили, что президент Владимир Зеленский на прошлой неделе приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

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